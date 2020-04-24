Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки

Телеканал 360°09:37

Эксперты не ждут заметного эффекта от снижения ключевой ставки для рынка недвижимости

Интерфакс10:14

Риелторы: снижение ставки ЦБ компенсирует падение спроса на жилье

РИА Новости10:05

Костин: решение ЦБ по ставке поможет более активному приходу денег в экономику

Коммерсантъ09:39

Новости кризиса 24 апреля: ЦБ снизил ключевую ставку, на поддержку российского автопрома потратят миллиарды

URA.Ru11:00

Экономисты спрогнозировали влияние пониженной ставки ЦБ на экономику

Известия09:08

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08:58
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Комментарии

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В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Экс-директор «Осасуны» Анхель Вискай получил 8 лет и 8 месяцев тюремного заключения.
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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
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Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

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В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
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В Совфеде допустили продление самоизоляции на май

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости".
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

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СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
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Мурашко заявил об увеличении выпуска лекарств от коронавируса

Объемы выпуска лекарств для лечения коронавируса увеличены в разы.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению

Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
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Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
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В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
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Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
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В Коми снова сменился министр здравоохранения

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Названа доля переносящих коронавирус без симптомов детей в России

В России четверть детей переносят коронавирус без симптомов.
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