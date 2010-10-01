Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки, напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Футбол Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 304

Финансы Россияне стали забирать валюту со вкладов На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. 32

Энергетика Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью 20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. 69

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 121

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 149

Общество Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях. 72

Общество Стали известны даты вывозных рейсов из зарубежных городов в Петербург Вечером пятницы, 24 апреля, стало известно о датах вывозных рейсов с пересадкой в Петербурге.

Политика Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 811

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 202