Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5%

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки, напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
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Аналитики предсказали снижение ключевой ставки до 5,5%

Телеканал 360°20 апреля в 20:40

Ставка на снижение

Newvz.ru21 апреля в 03:10

От Центробанка ждут снижения ключевой ставки. Но ипотека дешевле не станет

URA.Ru20 апреля в 20:52

22 апреля. Главное за минуту

Банки.ру22 апреля в 13:00

ЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5%

Известия20 апреля в 17:01
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Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
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Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

РБК 13:56
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции

Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
Дни24 04:56
14
Общество

В Ленобласти 1 мая закроют все магазины на дезинфекцию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о закрытии всех магазинов в регионе 1 мая.
Мойка78 15:58
32
Армия и оружие

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
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Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
121
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
149
Общество

Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
72
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

РБК 17:38
352
Общество

Стали известны даты вывозных рейсов из зарубежных городов в Петербург

Вечером пятницы, 24 апреля, стало известно о датах вывозных рейсов с пересадкой в Петербурге.
Невские Новости 17:00
Политика

Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми

В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.
Эхо Москвы 18:04
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Экономика

США оказались под угрозой дефицита мяса из-за коронавируса

В США работа 13 заводов, которые выпускают свинину и говядину, приостановлена. Это грозит появлением дефицита мяса в США.
ToDay News Ufa 14:42
4
Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
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Единоборства

UFC определилась с местом проведения турнира 9 мая

Запланированный на 9 мая турнир UFC 249, как и ожидалось, пройдёт в штате Флорида под сводами VyStar Veterans Memorial Arena.
News.ru 03:31
1
Шоу-бизнес

Концертный директор Бабкиной заявил, что она идет на поправку

Газета.Ru 12:52
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Технологии

Инженеры NASA собрали прототип ИВЛ за 37 дней

Менее чем за 40 дней команда инженеров NASA разработала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Русская Планета 17:54
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Общество

В МГУ, по некоторым данным, готовят крупнейшую реформу в истории вуза

Эхо Москвы 16:04
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
4
Общество

«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку

Инфо24 вчера в 15:42
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Финансы

Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов

Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса.
РБК 16:45
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