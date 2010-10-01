Экономика
ИзвестияЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки, напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Армия и оружие
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире
Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
Дни24 04:56
Общество
В Ленобласти 1 мая закроют все магазины на дезинфекцию
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о закрытии всех магазинов в регионе 1 мая.
Мойка78 15:58
Армия и оружие
Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье
Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 12:18
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Общество
Стали известны даты вывозных рейсов из зарубежных городов в Петербург
Вечером пятницы, 24 апреля, стало известно о датах вывозных рейсов с пересадкой в Петербурге.
Невские Новости 17:00
Политика
Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми
В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.
Эхо Москвы 18:04
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса из-за коронавируса
В США работа 13 заводов, которые выпускают свинину и говядину, приостановлена. Это грозит появлением дефицита мяса в США.
ToDay News Ufa 14:42
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Единоборства
UFC определилась с местом проведения турнира 9 мая
Запланированный на 9 мая турнир UFC 249, как и ожидалось, пройдёт в штате Флорида под сводами VyStar Veterans Memorial Arena.
News.ru 03:31
Технологии
Инженеры NASA собрали прототип ИВЛ за 37 дней
Менее чем за 40 дней команда инженеров NASA разработала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Русская Планета 17:54
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 вчера в 15:42
Финансы
Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов
Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса.
РБК 16:45