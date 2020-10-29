Что известно о «Мегафоне 1440» и Алексее Шелобкове Дочернее предприятие Мегафона «Мегафон 1440» представляет собой проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных.
В Российском футбольном союзе сообщили о последствиях высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3). «Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига», — говорится в сообщении службы коммуникаций союза.
"Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны", - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом запрещено "прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах".