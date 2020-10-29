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ТАСС
ТАСС 

ЦБ добавил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций

Вестник Кавказа
РБК
Экономика сегодня
ПРАЙМ
Банк России добавил ПАО "Совкомбанк" в обновленный список системно значимых кредитных организаций, следует из сообщения регулятора.В источнике
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ПРАЙМ

Список системно значимых банков расширен до 12

ПРАЙМ07:31
Российская газета

ЦБ РФ расширил перечень системно значимых банков

Российская газета07:46
РБК

ЦБ расширил список системно значимых банков

РБК07:45
Интерфакс

ЦБ РФ расширил список системно значимых банков

Интерфакс07:33
Банки.ру

Банк России добавил 12-ю кредитную организацию в список системно значимых

Банки.ру08:22
Долг.рф

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

Долг.рф07:29
ТАСС

ЦБ добавил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций

ТАСС07:23

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Что известно о «Мегафоне 1440» и Алексее Шелобкове Дочернее предприятие Мегафона «Мегафон 1440» представляет собой проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных.
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РФС рассмотрит слова гендиректора «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

В Российском футбольном союзе сообщили о последствиях высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3). «Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига», — говорится в сообщении службы коммуникаций союза.
Чемпионат09:28

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В соответствии с приказом запрещено "прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах".
ТАСС03:33

Лукашенко уволил главу МВД Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста главы МВД и назначил на его место Ивана Кубракова, возглавлявшего до этого ГУВД Минска.
ТАСС05:55