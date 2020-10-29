У посольства Франции в Москве митингуют против карикатур на пророка Мухаммеда

Один из митингующих по имени Иса сказал РИА Новости, что ему небезразлично происходящее во Франции, где на стены зданий вешают плакаты "с этими ужасными карикатурами".