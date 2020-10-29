Напомним, американский программист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден стал известен миру после того, как обнародовал информацию о работе американских секретных служб, которые следили за многими мировыми политиками.
"Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны", - говорится в сообщении.
Руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против высказываний председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос».
Минэкономразвития России на две недели раньше установленного срока направило более 870 млн рублей на оперативные мероприятия по обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал эпизод перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4), когда несколько футболистов российской команды не встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.