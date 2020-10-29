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ТАСС
ТАСС

ЦБ добавил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций

Банк России добавил ПАО "Совкомбанк" в обновленный список системно значимых кредитных организаций, следует из сообщения регулятора.В источнике
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Известия

«Совкомбанк» добавили в список системно значимых кредитных организаций

Известия08:11
REGNUM

В список системно значимых банков России вошёл «Совкомбанк»

REGNUM08:08
ПРАЙМ

Список системно значимых банков расширен до 12

ПРАЙМ07:31
РБК

ЦБ расширил список системно значимых банков

РБК07:45
Интерфакс

ЦБ РФ расширил список системно значимых банков

Интерфакс07:33
Российская газета

ЦБ РФ расширил перечень системно значимых банков

Российская газета07:46
ТАСС

ЦБ добавил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций

ТАСС07:23

Ереван обвинил Азербайджан и Турцию в попытке истребить население Карабаха

Министерство иностранных дел Армении выступило сегодня, 29 октября, с заявлением в связи с интенсивными обстрелами населённых пунктов Нагорного Карабаха со стороны азербайджанской армии.
Евразия Daily05:58

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден впервые станет отцом

Напомним, американский программист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден стал известен миру после того, как обнародовал информацию о работе американских секретных служб, которые следили за многими мировыми политиками.
Мой Брянск07:40

Зеленский срочно созвал СНБО из-за отмены Конституционным судом антикоррупционных норм

"Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны", - говорится в сообщении.
ТАСС06:14

Первый канал подаст в суд за клевету против шоу «Голос»

Руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против высказываний председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос».
Lenta.ru04:33

Песков назвал благом траты на повышение рождаемости в ответ на вопрос об акции в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе деталей выплаты в Чечне по 100 тыс. рублей новорожденным с именем Мухаммед, но приветствует любые траты на повышение рождаемости.
ТАСС07:07

Лукашенко уволил главу МВД Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста главы МВД и назначил на его место Ивана Кубракова, возглавлявшего до этого ГУВД Минска.
ТАСС05:55

МЭР досрочно выделило более 870 млн рублей на развитие водоснабжения Крыма и Севастополя

Минэкономразвития России на две недели раньше установленного срока направило более 870 млн рублей на оперативные мероприятия по обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.
ТАСС03:28

УЕФА прокомментировал отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал эпизод перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4), когда несколько футболистов российской команды не встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
RT на русском08:01