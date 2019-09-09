В августе 2019 года доходности ОФЗ продолжили снижаться, констатирует ЦБ.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%

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