Финансы
ТАССДоля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%
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Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Происшествия
Напавший на Памфилову признал вину
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.
Газета.Ru 09:12
Единоборства
Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
АиФ Дагестан 08:26
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Сайт discussingfilm.net сообщил даты старта съемок двух ожидаемых по всему миру фильмов «Матрица 4» и «Веном 2». К съемкам «Матрицы 4» приступят 10 февраля следующего года в Чикаго.
Интермонитор.ру вчера в 15:41
Гаджеты
LG почти прекратила поставки своих смартфонов в Россию
Как пишет «АСТЕРА», в первом полугодии 2019 года корейский производитель в РФ реализовал всего 5 тыс. новых смартфонов.
Газета DAILY 09:57
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Хоккей
«Барыс» победил «Куньлунь» в КХЛ
РИА Новости 10:05
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Музыка
Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых
Кавказский узел 05:38
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Политика
Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев еще выиграет свой «Большой шлем»
В финале Надаль в пяти сетах победил российского теннисиста Даниила Медведева. Надаль в четвертый раз выиграл US Open.
Вести.Ru 02:20
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел вчера в 15:42
Интернет
Вышла бета-версия браузера Vivaldi для Android
В магазине приложений Google Play Market появилась первая публична бета-версия браузера Vivaldi для операционной системы Android.
Игромания.ру 10:35
Политика
В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости 09:54
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Гаджеты
Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства КНР
В Foxconn тоже не стали отрицать нарушение трудового законодательства КНР.
Astera 06:14
Происшествия
Взрыв самогонного аппарата обрушил стену между квартирами в жилом доме
В Оренбургской области, в городе Новотроицк в одной из квартир трехэтажного жилого дома взорвался самогонный аппарат.
Интерфакс 10:08
Футбол
Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07 сентября в 09:32
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»
Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00