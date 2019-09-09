Финансы
Банки.руЦБ: доходность ОФЗ в августе продолжила снижаться
Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжила снижаться в августе 2019 года.
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Политика
США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400
Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 09:56
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Армия и оружие
Движение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотник
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы сбили израильский беспилотник в районе пограничного поселения Рамия в южном Ливане, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 00:19
Технологии
РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников
РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
Rambler News Service 11:17
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 вчера в 08:41
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Политика
Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах
В Роскомнадзоре заявили о двойных стандартах в действиях социальной сети Facebook по вопросу о политической рекламе.
Москва 24 10:49
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Авто
Lada Vesta Cross сфотографировали в голубом цвете
В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлены два автомобиля Lada Vesta Cross в необычном цвете.
Газета DAILY 11:40
Политика
Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед удаленным с поля футболистом «Сочи»
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что не собирается извиняться перед нападающим сборной Армении Александром Карапетяном.
РБК 05:22
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли члены участковой избирательной комиссии
Члены избирательной комиссии и наблюдатель погибли в дорожно-транспортом происшествии, сообщила краевая избирательная комиссия 9 сентября.
REGNUM 05:49
Происшествия
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова
Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.
Российская газета 09:31
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44