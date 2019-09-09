Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжила снижаться в августе 2019 года.

Экономика и жизнь

Экономика Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».

Общество Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.

Политика Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Происшествия Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика Трамп ответил критикам своих волос Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.

Политика Елизавета II одобрила закон об отсрочке процедуры Brexit В соответствии с постановлением сказано, что если 19 октября между Великобританией и Европейским союзом не будет достигнуто новое соглашение, то британский премьер-министр будет просить о новом переносе Brexit – с 31 октября на 31 января 2020 года.

Общество Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Наука В Туве откопали «женский айфон» возрастом 2100 лет Пояс женщины был украшен китайскими монетами, которые стали чеканить 2137 лет назад. С их помощью удалось установить возраст «айфона».

Происшествия Водитель иномарки сбил насмерть женщину на МКАД Женщина погибла в аварии на западе столицы, ее сбил водитель иномарки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.