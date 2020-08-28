ЦБ: долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей
Совокупный долг россиян по ипотечным платежам к августу 2020 года превысил 8 триллионов рублей. Это произошло впервые в истории. Как говорится в материалах Центробанка России, в июле текущего года этот показатель вырос на 2,1%, достигнув 8,13 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей
Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 09:34
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