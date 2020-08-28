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ЦБ: долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Совокупный долг россиян по ипотечным платежам к августу 2020 года превысил 8 триллионов рублей. Это произошло впервые в истории. Как говорится в материалах Центробанка России, в июле текущего года этот показатель вырос на 2,1%, достигнув 8,13 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 09:34
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РБК

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб

РБКвчера в 13:07
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ruвчера в 11:04
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 10:28
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАССвчера в 10:05
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новостивчера в 09:34
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъвчера в 08:54

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