ЦБ: долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

КрымPRESS 14

Совокупный долг россиян по ипотечным платежам к августу 2020 года превысил 8 триллионов рублей. Это произошло впервые в истории. Как говорится в материалах Центробанка России, в июле текущего года этот показатель вырос на 2,1%, достигнув 8,13 триллиона рублей.