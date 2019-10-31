Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Уровень долговой нагрузки россиян достиг пика с лета 2012 года. По состоянию на 1 октября показатель увеличился до 10,6%, свидетельствуют свежие данные ЦБ, анонсированные в ходе конференции "Кредитование 2020: Вызовы и новые возможности".
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
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