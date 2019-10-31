Экономика
Газета.RuЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Иными словами, россияне накопили долги, которые им выдали банки без залога. Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
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На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК05:42
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