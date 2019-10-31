Экономика
Газета.RuЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Уровень долговой нагрузки россиян достиг пика с лета 2012 года. По состоянию на 1 октября показатель увеличился до 10,6%, свидетельствуют свежие данные ЦБ, анонсированные в ходе конференции "Кредитование 2020: Вызовы и новые возможности".
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с чего всё началось
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК31 октября в 05:42
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Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ
РИА Новости31 октября в 08:09
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Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
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