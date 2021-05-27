ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня
Прошлый рекорд был установлен в марте, когда долговая нагрузка достигала 11,7%. Долговая нагрузка — это отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. Как уточняет ЦБ, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты.В источнике
С чего всё началось
В документе
указывается, что общая долговая нагрузка россиян — ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заёмщика — на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.