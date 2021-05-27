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Экономика

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня

Прошлый рекорд был установлен в марте, когда долговая нагрузка достигала 11,7%. Долговая нагрузка — это отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. Как уточняет ЦБ, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты.В источнике
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С чего всё началось

В документе
 указывается, что общая долговая нагрузка россиян — ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заёмщика — на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.

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