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Коммерсантъ

ЦБ: долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%

Центробанк зафиксировал рекордную долговую нагрузку россиян в размере 11,7% к началу 2021 года, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В частности, у ипотечных заемщиков долговая нагрузка выросла до 1,9%.В источнике
С чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России.
РБК05:42

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В Центробанке заявили о росте долговой нагрузки россиян

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Долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня

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ЦБ: долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%

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Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7% к 2021 году

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Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

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Долговая нагрузка россиян выросла до рекорда

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