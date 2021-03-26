Центробанк зафиксировал рекордную долговую нагрузку россиян в размере 11,7% к началу 2021 года, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В частности, у ипотечных заемщиков долговая нагрузка выросла до 1,9%.

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С чего всё началось Долговая нагрузка россиян достигла нового пика На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. РБК 05:42