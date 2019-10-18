Финансы
РИА НовостиБанк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Армия и оружие
В Минобороны назвали главную задачу созданной Путиным военной компании
Замглавы Минобороны России Тимур Иванов рассказал, что создание "Военно-строительной компании" поможет стране отказаться от ненужных подрядчиков и выполнить главную задачу.
Газета.Ru 12:31
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews вчера в 12:47
Здоровье
Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья
Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.
Соловей.Инфо 03:07
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил.
Газета.Ru 16:55
Происшествия
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Футбол
Сёмин рассказал о характере травмы Джорджевича
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму форварда Луки Джорджевича, которую тот получил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:59
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Ведомости вчера в 14:10
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой
Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".
Народные новости 12:28
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
О раке может сигнализировать затруднение при глотании, боль в спине, не связанная с ортопедическими заболеваниями, а также болевые ощущения в ногах, зуд и внезапное изменение пищевых предпочтений, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда 15 октября в 07:06
Здоровье
Врач рассказал о последствиях «кома в груди»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Происшествия
Сдавшихся в Брянской области Ромео и Джульетту искали три месяца
Наш Брянск.Ru вчера в 05:42
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Технологии
Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали
Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.
Ferra вчера в 09:53
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35
RT на русском 12:09
Политика
Украина: лось пьёт, но ему всё хуже
Лось пьёт, но ему всё хуже Это, конечно, невероятное сочетание и искривление: экономика Украины растёт сама по себе, дефицит украинского бюджет растёт сам по себе.
Новостной фронт 16 октября в 02:31
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Экономика
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Здоровье
Краснодарская клиника вошла в топ-20 крупнейших частных медцентров РФ
Краснодарская сеть клиник «Екатерининская» заняла 12-е место в рейтинге 20 крупнейших частных медицинских центров России, составленном Forbes.
РБК Краснодар вчера в 06:48
Теннис
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал Кубка Кремля.
Sport24.ru 15:49
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25