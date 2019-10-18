Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Армия и оружие В Минобороны назвали главную задачу созданной Путиным военной компании Замглавы Минобороны России Тимур Иванов рассказал, что создание "Военно-строительной компании" поможет стране отказаться от ненужных подрядчиков и выполнить главную задачу.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.

Здоровье Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.

Общество Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил.

Происшествия Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

Футбол Сёмин рассказал о характере травмы Джорджевича Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму форварда Луки Джорджевича, которую тот получил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Происшествия Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".

Здоровье Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак О раке может сигнализировать затруднение при глотании, боль в спине, не связанная с ортопедическими заболеваниями, а также болевые ощущения в ногах, зуд и внезапное изменение пищевых предпочтений, пишет «МедикФорум».

Здоровье Врач рассказал о последствиях «кома в груди» Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.

Технологии Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания.

Политика Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.

Политика Украина: лось пьёт, но ему всё хуже Лось пьёт, но ему всё хуже Это, конечно, невероятное сочетание и искривление: экономика Украины растёт сама по себе, дефицит украинского бюджет растёт сам по себе.

Армия и оружие Макрон усомнился в функционировании НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

Экономика Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.

Происшествия Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Здоровье Краснодарская клиника вошла в топ-20 крупнейших частных медцентров РФ Краснодарская сеть клиник «Екатерининская» заняла 12-е место в рейтинге 20 крупнейших частных медицинских центров России, составленном Forbes.

Теннис Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал Кубка Кремля.