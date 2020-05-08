Финансы
ТАССЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
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Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам
Московский Комсомолецвчера в 12:10
Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают
Коммерсантъвчера в 10:01
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Комментарии
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Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках
«Принято решение на заседаниях Государственной думы депутаты Государственной думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)», — говорится в протоколе совета, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.
Известия 08:06
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников
Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы.
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Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
РИА Новости 04:22
Футбол
Головин и Оздоев примут участие в акции «Бессмертный полк»
Футболисты сборной России Александр Головин ("Монако") и Магомед Оздоев ("Зенит") примут участие в акции "Бессмертный полк", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает служба коммуникации Российского футбольного союза.
РИА Новости 07:22
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Общество
Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Политика
В Чехии заявили о желающих поссорить Москву и Прагу
Определенные группы в Чехии заинтересованы в конфликте между Москвой и Прагой, заявил первый вице-спикер Палаты депутатов Чехии (нижняя палата парламента), председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, комментируя обострение российско-чешских отношений.
Взгляд.ру 07:17
Общество
Власти Башкирии объяснили ошибку во флаге России в небе над Уфой
Над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов.
Говорит Москва 08:11
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа
Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport 08:13
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Происшествия
Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов
Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19, связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 07:13
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
Общество
Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн.
Мойка78 03:10
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
RT на русском 03:08
Армия и оружие
Алексей Дюмин поздравил с Днем Победы военнослужащих 106-й дивизии ВДВ
Сегодня Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии с 75-летием Победы.
Тульские Известия 04:49
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Общество
Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено
Москва, 9 мая 2020, 13:54 — REGNUM Строительство главного храма Вооруженных сил России завершено в Подмосковье, Министерство обороны опубликовало хронологию строительства.
REGNUM 06:54
Происшествия
На турбазе под Томском после пожара были обнаружены тела двух человек
REGNUM вчера в 11:45
Общество
Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая
Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.
ТАСС 07:49