Экономика
ТАССЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
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Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам
Московский Комсомолец08 мая в 12:10
Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают
Коммерсантъ08 мая в 10:01
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Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
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Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
В России с 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости
Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск специальной кредитной программы поддержки занятости.
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Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет
Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
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Путин оценил эффект от режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин оценил эффект от режима самоизоляции.
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Здоровье
Ограничения из-за коронавируса в Забайкалье продлили до 25 мая
На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая.
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Футбол
Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня
Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.
Чемпионат 09:31
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля до 15 июля.
RT на русском 09:40
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Культура
Большой театр покажет онлайн-трансляцию оперы «Садко»
Большой театр покажет онлайн-трансляцию оперы «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Государственного академического Большого театра Катерину Новикову.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:18
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком.
Chelny-biz.ru 09:36
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
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Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 08 мая в 17:15
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Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Андрей Федун: «Брат идет на поправку»
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусом, идет на поправку.
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Происшествия
Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми
45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
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Пациенты челябинской больницы получили на обед 25 макарон
Наша версия 09:30
Энергетика
Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
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Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
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Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Общество
Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
Life.ru 08:00