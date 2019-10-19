Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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