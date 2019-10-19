Финансы
ИзвестияЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
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Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки
Московский Комсомолец18 октября в 20:00
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
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UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
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Дни24 04:51
Общество
25% россиян считают себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
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Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40