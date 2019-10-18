Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.

Общество Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Общество СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк Недавно журналистам удалось прикинуть, во сколько обходятся услуги клиники родным актрисы.

Авто Составлен топ-5 бюджетных кроссоверов для зимы в России Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.

Происшествия В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.

Политика Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.

Общество Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях По данным оперативного мониторинга, численность безработных граждан на 1 октября 2019 года составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы на эту же дату — 0,9%. По мнению министерства, этот показатель останется неизменным в 2020 году.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

Здоровье Врачи назвали ранние симптомы рака желудка Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Политика Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

Авто Hummer возродят в виде электромобиля General Motors планирует построить новое семейство электрических пикапов премиум-класса и внедорожников на своем заводе в Детройте-Хамтрамке, начиная с конца 2021 года, возможно, возродив марку Hummer.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Политика В порт Одессы прибыли американские катера Island Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Единоборства Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.

Политика Суд Киева возобновил дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США Печерский районный суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году.

Кино Вин Дизель стал супергероем: вышел первый трейлер кинокомикса «Бладшот» В сети появился первый трейлер кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Происшествия Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.