ForbesЦБ допустил неблагоприятное влияние урожая этого года на цены в начале 2022 годаНеблагоприятное влияние урожая 2021 года может отразиться на продовольственных ценах и в первом полугодии следующего года, следует из октябрьского доклада о денежно-кредитной политике Центробанка.ForbesВ третьем квартале объем выпуска сельхозпродукции сократился на 5,6 процента относительно среднего за второй квартал 2021 года.Lenta.ruРиски дальнейшего роста инфляции, согласно прогнозам, будут сохраняться и в 2022 году.Lenta.ruПрогноз роста ВВП на 2021–2024 годы сохраняется: в 2021 году рост ВВП, согласно ожиданиям Центробанка, составит 4–4,5 %, в следующие годы — 2–3 %.ФинтолкЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныНовые ИзвестияАБНСоловей.ИнфоЭкономика сегодняРИА ОмскИнформНовостиВолгограда.руАгротаймSfera.fmИА Красная ВеснаРосбалт46ТВПодробнее о событииБанк России видит признаки нормализации спросаКоммерсантъ18:05ЦБ допустил неблагоприятное влияние урожая этого года на цены в начале 2022 годаForbesвчера в 14:33В ЦБ РФ отметили, что проинфляционный фон усилился и на 2022 годИнтерфаксвчера в 13:11Банк России списал рост цен на плохую погодуURA.Ruвчера в 13:53В РФ зафиксировано снижение инвестиционной активности предприятийExpert.ruвчера в 14:20В ЦБ считают, что урожай хуже прогнозов может повлиять на цены в начале 2022 годаТАССвчера в 13:00ЦБ России допустил неблагоприятное влияние урожая на продовольственные цены в 2022 годуПРАЙМвчера в 13:15Показать ещёОценить19Поделиться