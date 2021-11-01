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ЦБ допустил неблагоприятное влияние урожая этого года на цены в начале 2022 года

Неблагоприятное влияние урожая 2021 года может отразиться на продовольственных ценах и в первом полугодии следующего года, следует из октябрьского доклада о денежно-кредитной политике Центробанка.
Forbes
В третьем квартале объем выпуска сельхозпродукции сократился на 5,6 процента относительно среднего за второй квартал 2021 года.
Lenta.ru
Риски дальнейшего роста инфляции, согласно прогнозам, будут сохраняться и в 2022 году.
Lenta.ru
Прогноз роста ВВП на 2021–2024 годы сохраняется: в 2021 году рост ВВП, согласно ожиданиям Центробанка, составит 4–4,5 %, в следующие годы — 2–3 %.
Финтолк

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