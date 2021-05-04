Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто

ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новой волне COVID-19

«Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе. Авторы доклада подчеркивают, что пандемия оказывает меньшее влияние на российскую и мировую экономику, как это было в середине или конце 2020 года.В источнике
РБК
DP.RU
Инфорос
Вести.Ru
Собеседник
БИЗНЕС Online
Московский Комсомолец
RuNews24.ru
Народные новости
Профиль
Piter.tv
The Moscow Post
Евразия Daily
ФАН
Росбалт
URA.Ru
Татарстан-24
Kazanfirst.ru
Экономика сегодня
Парламентская газета

С чего всё началось

Возможное ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в РФ может существенно повлиять на экономические процессы в стране, следует из обновленного доклада Банка России (ЦБ) о денежно-кредитной политике (.pdf
).

Подробнее о событии

В Центробанке ждут нового удара по российской экономике

URA.Ru09:50

ЦБ рассказал о рисках для экономики в случае всплеска COVID-19

Ведомости10:14

ЦБ допустил новую волну COVID-19, способную навредить экономике

Московский Комсомолец09:56

ЦБ России не исключает ухудшения эпидобстановки из-за коронавируса

Евразия Daily09:53

ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новом всплеске COVID-19

Коммерсантъ10:55

В 1-м квартале деловая активность в экономике РФ продолжила восстанавливаться - ЦБ

Финмаркет09:40

Банк России не исключил очередного всплеска COVID-19, способного навредить экономике

ТАСС09:37
Интересное

В Армении приговорили к пожизненному заключению двух сирийских наемников

Суд общей юрисдикции Сюникской области Армении приговорил к пожизненному заключению двух граждан Сирии, которые были признаны виновными в участии в боевых действиях во время обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха в качестве наемников.
ТАСС12:29