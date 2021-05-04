«Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе. Авторы доклада подчеркивают, что пандемия оказывает меньшее влияние на российскую и мировую экономику, как это было в середине или конце 2020 года.

С чего всё началось Возможное ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в РФ может существенно повлиять на экономические процессы в стране, следует из обновленного доклада Банка России (ЦБ) о денежно-кредитной политике (. pdf ). Коммерсантъ 10:55