Правительство Индии: число заболевших COVID-19 в Индии превысило 20 млн

Правительство Индии уже заявило о том, что общее число погибших от коронавируса в Индии сейчас превысило 218000 человек, это произошло уже в понедельник, а страна на данный момент борется с новой волной коронавирусной инфекции.