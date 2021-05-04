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ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новом всплеске COVID-19

Возможное ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в РФ может существенно повлиять на экономические процессы в стране, следует из обновленного доклада Банка России (ЦБ) о денежно-кредитной политике (.pdf).В источнике
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С чего всё началось

Возможное ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в РФ может существенно повлиять на экономические процессы в стране, следует из обновленного доклада Банка России (ЦБ) о денежно-кредитной политике (.pdf
).

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