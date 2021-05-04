ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новом всплеске COVID-19
Возможное ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в РФ может существенно повлиять на экономические процессы в стране, следует из обновленного доклада Банка России (ЦБ) о денежно-кредитной политике (.pdf).В источнике
С чего всё началось
Возможное ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в РФ может существенно повлиять на экономические процессы в стране, следует из обновленного доклада Банка России (ЦБ) о денежно-кредитной политике (.pdf
).