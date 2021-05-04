Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.