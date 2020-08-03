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КоммерсантъКоммерсантъЦБ допустил новое падение цен на нефть

Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf). Это произойдет в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.
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В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

РБК16:14

ЦБ сообщил о неочевидном «сюрпризе» пандемии: Цены на нефть снова могут рухнуть

Царьград13:30

ЦБ: затяжной характер пандемии в мире может снова привести к падению цен на нефть

ТАСС12:21

ЦБ: цены на нефть могут снова упасть из-за затяжного характера пандемии

News.ru12:39

В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

RT на русском12:36

ЦБ: затяжной характер пандемии может вновь обрушить нефтяной рынок

Газета.Ru12:31

ЦБ предупредил о возможном новом обвале цен на нефть

Телеканал 360°12:56
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Игры

Предзаказы Project CARS 3 открылись на всех платформах

Оформив предзаказ на делюкс-издание, пользователи смогут начать играть за три дня до релиза, а также получат сезонный пропуск, который предложит 4 набора различных дополнительных материалов.
Srnsk 11:24
Космос

На аппарат «Луна-25» начали устанавливать научную аппаратуру

Специалисты российской ракетно-космической отрасли начали их установку на борт космического аппарата "Луна-25", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 09:28
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Армия и оружие

Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО

ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Российская газета 14:02
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Игры

Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4

CyberSport.ru 00:57
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Музыка

Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни

Культуромания 13:40
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
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Общество

Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро

Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 05:56
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Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
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Кино

ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple

Ранее у ДиКаприо была подобные сделки с Warner Bros и Paramount Pictures, однако они не предполагали создание телевизионного контента.
Газета.Ru 18:06
Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском 01:39
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Общество

На продажу выставлены данные миллиона московских автомобилистов

Вести.Ru 05:40
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Экономика

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК 17:00
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Интерфакс 14:39
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:23
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Здоровье

Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
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Политика

Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии

Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru 12:59
2
Общество

Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством

Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
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Армия и оружие

Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Дело 04:50
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Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
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Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

ТАСС 06:44
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Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфакс 17:06
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