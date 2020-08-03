Энергетика
КоммерсантъЦБ допустил новое падение цен на нефть
Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf). Это произойдет в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.
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ЦБ сообщил о неочевидном «сюрпризе» пандемии: Цены на нефть снова могут рухнуть
Царьградвчера в 13:30
В Центробанке не исключили нового падения цен на нефть на фоне пандемии
Парламентская газетавчера в 12:25
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска.
Эхо Москвы 06:31
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Политика
Избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Прикамья
Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы.
Новости Перми 59.ru 04:50
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Происшествия
Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Сценарий № 1 предусматривает, что у автомобиля актера лопнул шланг гидроусилителя.
Evo-rus.com 03:01
Космос
Показана возможность рождения планет возле черных дыр
Ученые называют такие объекты «бланетами» (blanets, от black hole — «черная дыра» и planet — «планета»), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик.
Naked Science 02:24
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском вчера в 07:39
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Футбол
«Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги
Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:14
Энергетика
Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума
Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
Интерфакс 04:02
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили вчера в 05:01
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Здоровье
Японцы открыли способ определить тяжесть заболевания при COVID-19
Исследователи из Японии заявили об открытии способа, который позволит выяснить, будет ли зараженный болеть коронавирусом в тяжелой форме.
ФАН 05:26
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество
Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что его рецепт борьбы с болезнью - свежий воздух и спорт.
РИА Новости 05:41
Здоровье
В Челябинской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц
По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик.
Ветеринария и жизнь вчера в 06:48
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Экономика
Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд
Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 05:19
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Транспорт
Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в Москве
Более 42 тыс. пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в общественном транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима.
Газета.Ru 05:57