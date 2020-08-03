Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf). Это произойдет в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.

Политика Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска.

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 338

Космос Показана возможность рождения планет возле черных дыр Ученые называют такие объекты «бланетами» (blanets, от black hole — «черная дыра» и planet — «планета»), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик.

Экономика Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей. 647

Футбол «Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".

Энергетика Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.

Авто Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам. 57

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 999

Здоровье Японцы открыли способ определить тяжесть заболевания при COVID-19 Исследователи из Японии заявили об открытии способа, который позволит выяснить, будет ли зараженный болеть коронавирусом в тяжелой форме.

Политика На Украине заявили о провале страны в переломный момент Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина». 12

Общество Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что его рецепт борьбы с болезнью - свежий воздух и спорт.

Здоровье В Челябинской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик. 16

Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 241

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. 40

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 368

Экономика Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова. 12