Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ допустил новое падение цен на нефть

Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf). Это произойдет в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.
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В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

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В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

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ЦБ предупредил о возможном новом обвале цен на нефть

Телеканал 360°вчера в 12:56

ЦБ: цены на нефть могут снова упасть из-за затяжного характера пандемии

News.ruвчера в 12:39

ЦБ сообщил о неочевидном «сюрпризе» пандемии: Цены на нефть снова могут рухнуть

Царьградвчера в 13:30

ЦБ: затяжной характер пандемии может вновь обрушить нефтяной рынок

Газета.Ruвчера в 12:31

В Центробанке не исключили нового падения цен на нефть на фоне пандемии

Парламентская газетавчера в 12:25
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Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
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Политика

Избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Прикамья

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы.
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«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
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Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать

Сценарий № 1 предусматривает, что у автомобиля актера лопнул шланг гидроусилителя.
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Космос

Показана возможность рождения планет возле черных дыр

Ученые называют такие объекты «бланетами» (blanets, от black hole — «черная дыра» и planet — «планета»), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик.
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Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
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Московский "Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетику Минейру" Гуги Гомеса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:14
Энергетика

Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
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Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Исследователи из Японии заявили об открытии способа, который позволит выяснить, будет ли зараженный болеть коронавирусом в тяжелой форме.
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Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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Политика

На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
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Грозивший распространить компромат блогер был избит и попал в больницу

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В Челябинской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц

По словам эксперта, вспышка высокопатогенного гриппа птиц может отразиться на экспортном потенциале Челябинской области, где находится более десяти крупных птицефабрик.
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Политика

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Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
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Транспорт

Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в Москве

Более 42 тыс. пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в общественном транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима.
Газета.Ru 05:57
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Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

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