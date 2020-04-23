с чего всё началось

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.

Общество В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 3

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 1,2K

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,8K

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,4K

Общество Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. 446

Общество Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну. 135

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 393

Общество Telegram пообещал запустить групповые видеозвонки Telegram планирует запустить групповые видеозвонки в 2020 году, сообщил создатель мессенджера и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. 4

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,1K

Общество Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина. 99

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. 31

Общество В Саратовской области разрешили работу парикмахерских Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве. 39

Общество Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 77

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 503

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим. 197