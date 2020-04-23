Экономика
Деловое.ТВЦБ допустил новый отток вкладов из банков
ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолецвчера в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
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"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
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