Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦБ допустил новый отток вкладов из банков

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолецвчера в 05:26

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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

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Российская газетавчера в 04:07

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РБКвчера в 10:04

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Московский Комсомолецвчера в 05:26

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ТАССвчера в 04:47

Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

Эхо Москвывчера в 11:11
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Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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РИА Новости 03:16
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

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У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус

РБК 14:51
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Экономика

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Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
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Общество

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
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Telegram планирует запустить групповые видеозвонки в 2020 году, сообщил создатель мессенджера и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Газета.Ru 09:37
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Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
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Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве.
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Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

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Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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Еще одной мерой поддержки может стать закупка подвижного состава для региональной системы общественного транспорта.
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Ученые анализируют свидетельства человеческих жертвоприношений

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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

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Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 10:41
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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