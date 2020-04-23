Экономика
Lenta.ruБанк России предсказал новый отток вкладов
С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса
ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК вчера в 17:49
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Общество
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Газета.Ru 01:34
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс вчера в 06:43
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.
Известия 01:43
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом
В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
Общество
Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова
Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.
РБК 04:00
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Политика
Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны
«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
Происшествия
Коронавирус в Челябинской области подтвердили у 310 человек
По данным на утро 25 апреля, в регионе подтвердили 310 случаев. Прирост за сутки составил 65 случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 02:57
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
Общество
В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике за сутки обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19 у десяти человек.
RT на русском 03:36
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21