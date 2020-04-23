с чего всё началось

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.

Общество ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. 475

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь". 1K

Общество Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода. 3,4K

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 165

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,3K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 117

Здоровье У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус «Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении. 16

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 200

Общество В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом. 2

Общество Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 23