Экономика
Деловое.ТВЦБ допустил новый отток вкладов из банков
ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолецвчера в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфаксвчера в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвывчера в 11:11
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Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
РБК 17:00
Финансы
Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов
Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса.
РБК 16:45
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому
По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Общество
Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля
Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском вчера в 05:55
Армия и оружие
Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье
Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Происшествия
В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве
Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
Известия 13:05
Здоровье
По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения
При делении на возрастные группы, результаты исследования показывают, что смертность от вируса для людей младше 60 лет составляет 0,05%, для пожилого населения — более 4%. Смертность на лайнере Diamond Princess составила 1,3%. На корабле были протестированы все пассажиры и члены команды.
Муксун.fm 07:27
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Экономика
В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса
Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
РИА Новости 11:52