Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦБ допустил новый отток вкладов из банков

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолецвчера в 05:26

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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

Интерфаксвчера в 19:06

Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

Эхо Москвывчера в 11:11

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газетавчера в 04:07

Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новостивчера в 08:11

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 05:26

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАССвчера в 04:47

В банк или в биткоин. Россияне в марте забрали вкладов на 315 млрд рублей

РБКвчера в 10:04
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
РБК 17:00
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Финансы

Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов

Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса.
РБК 16:45
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
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Общество

Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
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Политика

Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы

Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
57
Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Общество

Воробьев заявил, что скорая в Подмосковье работает на пределе

BFM.ru 15:32
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
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Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
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Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
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Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

RT на русском вчера в 05:55
Армия и оружие

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Происшествия

В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве

Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
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Здоровье

По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения

При делении на возрастные группы, результаты исследования показывают, что смертность от вируса для людей младше 60 лет составляет 0,05%, для пожилого населения — более 4%. Смертность на лайнере Diamond Princess составила 1,3%. На корабле были протестированы все пассажиры и члены команды.
Муксун.fm 07:27
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Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
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Экономика

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
РИА Новости 11:52
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