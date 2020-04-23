с чего всё началось

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения. 56

Финансы Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса.

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 22

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 2,2K

Политика Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 5

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 57

Общество Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,2K

Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 1

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 170

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 743

Происшествия В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным". 3

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. 167

Здоровье По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения При делении на возрастные группы, результаты исследования показывают, что смертность от вируса для людей младше 60 лет составляет 0,05%, для пожилого населения — более 4%. Смертность на лайнере Diamond Princess составила 1,3%. На корабле были протестированы все пассажиры и члены команды. 7

Политика Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией» Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией. 46