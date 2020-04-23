Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦБ допустил новый отток вкладов из банков

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.
Читать в источнике
Комментировать298
с чего всё началось
В комментарии
 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолецвчера в 05:26

Подробнее о событии

Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

Интерфаксвчера в 19:06

Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

Эхо Москвывчера в 11:11

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАССвчера в 04:47

Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новостивчера в 08:11

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 05:26

В банк или в биткоин. Россияне в марте забрали вкладов на 315 млрд рублей

РБКвчера в 10:04

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газетавчера в 04:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:30, Ашберн
Экономика

Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии

По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 09:42
4
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,6K
Космос

В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру

Российская газета 22 апреля в 06:47
2
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
2,6K
Общество

Губернатор Кузбасса ответил на вопрос о пропускном режиме

Сергея Цивилева спросили о введении пропускного режима, который есть в ряде регионов.
Вести Кузбасс 05:50
17
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
81
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
96
Здоровье

Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 02:09
18
Политика

Reuters: Китай направил медиков для помощи Ким Чен Ыну

Предполагается, что специалисты окажут помощь, консультируя северокорейского лидера Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 19:53
Футбол

Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти

Российская газета 16:33
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
8
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала Викторию Боню тупой

Поддержала Роднянского и Ксения Собчак, которая и вовсе назвала Боню тупой.
Uznayvse.ru 05:21
18
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Наука

Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science 04:35
Авто

Появились первые изображения обновленной Toyota Hilux

Премьера обновленного Toyota Hilux ожидается до конца 2020 года. Первой его получит Австралия, там продажи должны начаться уже в июле.
Автоновости дня 07:11
1
Здоровье

В Минздраве заявили о снижении смертности в России в 2019 году

Показатели смертности в России в 2019 году снизились на 1,6% по сравнению с 2018 годом.
РЕН ТВ 17:29
24
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
225
Армия и оружие

Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию

Piter.tv 22 апреля в 05:13
11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ 07:07
1,2K
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3,1K
Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Итальянские исследователи изучили данные o смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее других регионов страны пострадавшей от эпидемии.
Известия 19:23
50
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
845
Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
4
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
305
Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
77
Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31
4
Футбол

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
1
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
167
Культура

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59
1K
Наука

Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища

В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
Популярная механика 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное