Центробанк допустил отток вкладов

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.