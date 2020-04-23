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Центробанк допустил отток вкладов
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В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.В источнике
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С чего всё начиналось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолец вчера в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

Интерфакс вчера в 19:06
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Эхо Москвы вчера в 11:11
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Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС вчера в 04:47
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