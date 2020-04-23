с чего всё началось

ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции. Из-за снижения доходов вкладчики могут забирать средства с депозитов. По данным регулятора, в марте граждане уже изъяли из банков 315 млрд рублей или на 1%. В основном граждане снимали средства в иностранной валюте.

Экономика В России банкам запретят блокировать счета без объяснения причин По новому законопроекту банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность. 10

Здоровье В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 3

Общество Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. 624

Энергетика Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России 17 марта президент России Владимир Путин указал, что АИ-92 за год вырос в цене на 10,44%, а увеличение цен на бензин вдвое опередило инфляцию при падении стоимости нефти в два раза. 444

Экономика Кудрин допустил рост безработицы в России до 10% Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек. 7

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 20

Общество Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис. 29

Общество В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики. 5

Общество В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 262

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,3K

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 25

Общество Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 158

Энергетика Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. 1,8K