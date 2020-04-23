Экономика

РБКРБКЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

В основном отток средств населения почувствовали крупные банки (1,6%), но не те, что в ходят в перечень системно значимых — депозитная база 11 крупнейших организаций сократилась всего на 0,8%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%.
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Вклады населения за месяц сократились на 1%

Ведомости06:07

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Российские вкладчики забрали из банков 315 миллиардов рублей

Говорит Москва04:34

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

Интерфакс04:10

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:26

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

РБК04:06
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

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Авто

Официально представлен седан Audi A3 нового поколения

Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань 21 апреля в 03:54
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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок

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PenzaNews 04:51
Политика

В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Здоровье

В Златоусте планируют ввести пропускной режим по примеру Москвы

Златоуст может стать первым городом в Челябинской области, где будет действовать пропускной режим, аналогичный московскому.
News.ru 05:07
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
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Политика

Песков переадресовал вопрос о внедрении цифровых пропусков в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о введении в других регионах страны практики цифровых пропусков координационной комиссии правительства РФ и оперштабу по борьбе с распространением COVID-19.
РЕН ТВ 06:04
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Политика

Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
Интерфакс 05:44
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Общество

Москвичам могут разрешить одиночные занятия спортом по утрам

Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима самоизоляции.
Вечерняя Москва 05:04
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Авто

В РФ начались продажи обновленного Jaguar F-Type

Компания Jaguar объявила о старте продаж своей новинки - Type 2021 модельного.
32CARS.ru 06:10
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Общество

Пропускную систему презентовали в Челябинской области

В Челябинской области презентовали пропускную систему, которую специально разработали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Первый областной 02:50
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
10
Здоровье

Вьетнам снимает карантин по коронавирусу

С 23 апреля во Вьетнаме начинают отменять ранее введенные ограничительные меры по коронавирусу.
Московский Комсомолец 04:23
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Бывшие узники финских концлагерей попросили Следственный комитет России расследовать действия оккупационных властей во времена Великой Отечественной войны.
iReactor 05:01
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Здоровье

Новых случаев коронавируса в Амурской области не выявлено

Напомним, что всего в Приамурье опасную инфекцию нашли у 20 человек. В Амурской области новых случаев коронавируса не выявлено.
Телепорт 21 апреля в 20:34
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Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
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Происшествия

Бывшего замглавы свердловского СК отпустили из-под домашнего ареста

Политсовет 05:59
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Алексей Попов оценил шансы Квята попасть в «Феррари»

ГЛАС.RU вчера в 04:16
Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
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Экономика

Стало известно, будет ли надбавка к пенсии россиян старше 75 лет

Госдума РФ разработала два законопроекта, предполагающих выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100% к страховой части пенсионерам старше 75 лет.
Стерлеград 04:41
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
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Общество

Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
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Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
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Здоровье

Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ

Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии

На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
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Как работают Яндекс.Новости?
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