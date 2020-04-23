Экономика
РБКЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции
В основном отток средств населения почувствовали крупные банки (1,6%), но не те, что в ходят в перечень системно значимых — депозитная база 11 крупнейших организаций сократилась всего на 0,8%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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РЕН ТВ 06:04
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
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Компания Jaguar объявила о старте продаж своей новинки - Type 2021 модельного.
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Пропускную систему презентовали в Челябинской области
В Челябинской области презентовали пропускную систему, которую специально разработали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Первый областной 02:50
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
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В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски
Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
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Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
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Стало известно, будет ли надбавка к пенсии россиян старше 75 лет
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Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
На карантине певица Вера Брежнева решила опробовать новый формат фотосессии — на веб-камеру. Свои снимки певица опубликовала в Instagram.
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