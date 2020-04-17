Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Политика Индия отправит России до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина Индия до начала мая направит в Россию крупную партию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев. 5

Наука Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией. 8

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 91

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 183

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 363

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 4

Культура Скончалась актриса Евгения Уралова Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде. 2

Общество Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса. 120

Общество Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation. 498

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 2,3K

Общество В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии Ранее Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня. 8

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 64