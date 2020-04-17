Экономика
BFM.ruЦБ допустил снижение ключевой ставки
Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Политика
Индия отправит России до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина
Индия до начала мая направит в Россию крупную партию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев.
Российская газета 07:19
Политика
Песков: Тактика борьбы с коронавирусом в России остается прежней
План по борьбе с пандемией коронавируса в стране не меняется, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 06:50
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
Наука
Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Кино
Умер актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
Российская газета вчера в 15:15
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Культура
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Как стало известно, СП «GM-АВТОВАЗ» теперь носит официальное название АО «ЛАДА Запад Тольятти».
Tvoe-avto.com 05:20
Общество
Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен
Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104.
Новый Калининград.Ru 04:20
Энергетика
Песков рассказал об ожиданиях эффекта от сделки ОПЕК+
Эффект от сделки ОПЕК+, от решения снизить объемы добычи нефти, обязательно наступит, уверены в Кремле.
Российская газета 06:43
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках
Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
45.ru 07:36
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии
Ранее Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня.
РБК 05:56
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Наука
Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами
Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
N+1 вчера в 02:20
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35