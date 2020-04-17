Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ допустил снижение ключевой ставки

Обновлено в 18:29 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
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Газета.Ru 15:26
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина.
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Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
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WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

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Лукашенко пошел в храм, несмотря на опасность заболеть

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Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
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После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Не дающий ложноотрицательных результатов тест на коронавирус создали в США

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Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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