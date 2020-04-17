Обновлено в 18:29 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 37

Футбол Каррера сравнил чемпионаты России и Греции Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, сравнил уровни национальных чемпионатов Греции и России. 1

Общество Американцы вышли на митинги против карантина Как сообщает местный телеканал Fox News, сотни американцев вышли на митинги в штатах Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо, Техас, а также Висконсин. 349

Политика Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.

Общество В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок. 112

Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 950

Наука Не дающий ложноотрицательных результатов тест на коронавирус создали в США Американские биологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско совместно с коллегами из Департамента общественного здравоохранения Калифорнии создали тест на коронавирус, который не дает ложного результата, сообщается в журнале Nature Biotechnology. 1

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,8K