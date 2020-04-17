Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Политика Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах. 1

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения В 2020 году из-за режима самоизоляции Алле Пугачевой пришлось праздновать день рождения дома в компании детей Гарри и Лизы и мужа - шоумена Максима Галкина.

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Общество В Волгограде ослабили некоторые ограничения по коронавирусу В Волгоградской области режим самоизоляции действует до 1 мая, в области не работают торговые точки, кафе, салоны красоты, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия, с 1 апреля приостановлено движение общественного транспорта в Волгограде и Волжском, а также между районами области и Волгоградом. 124

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