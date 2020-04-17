Экономика
Газета.RuЦБ планирует снизить ключевую ставку
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает снижение ключевой ставки в качестве основного сценария, передает ТАСС. По ее словам, регулятор обсудит снижение ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 24 апреля.
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Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Происшествия
Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома
ТАСС 07:18
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть еще одним симптомом новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск вчера в 04:40
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
Политика
Трамп приступает к снятию санитарных ограничений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:49
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Культура
«Коммунисты России» требуют запретить «антисоветский сериал»
REGNUM 15 апреля в 13:24
Политика
Госдума упростила процедуру получения российского гражданства
Госдума во время пленарного заседания приняла во втором и третьем чтении законопроект, упрощающий получение иностранцами российского гражданства.
Daily Storm 05:08
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
Политика
Путин обсудил с Макроном коронавирус
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
Технологии
Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
Discover24 03:47
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
Общество
В Липецкой области ввели пропускной режим
Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Кино
Фильм о лихих 90-х, снятый под Тулой, покажут 23 апреля
Местом для съемок сериала Тула была выбрана не случайно. По словам продюсеров, в городе сохранилась особая атмосфера и дух 90-х.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:00
Политика
Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России
Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Армия и оружие
Турция заставляет жителей Сирии воевать на стороне боевиков ПНС Ливии
NewInform вчера в 06:47
Общество
Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34