Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ планирует снизить ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает снижение ключевой ставки в качестве основного сценария, передает ТАСС. По ее словам, регулятор обсудит снижение ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 24 апреля.
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Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

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ТАСС07:28

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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

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Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
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Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
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Трамп приступает к снятию санитарных ограничений в США

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Вестник Кавказа 02:36
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
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Культура

«Коммунисты России» требуют запретить «антисоветский сериал»

REGNUM 15 апреля в 13:24
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Политика

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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
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Политика

Путин обсудил с Макроном коронавирус

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
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Технологии

Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
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Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
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Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

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Фильм о лихих 90-х, снятый под Тулой, покажут 23 апреля

Местом для съемок сериала Тула была выбрана не случайно. По словам продюсеров, в городе сохранилась особая атмосфера и дух 90-х.
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Политика

Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Армия и оружие

Турция заставляет жителей Сирии воевать на стороне боевиков ПНС Ливии

NewInform вчера в 06:47
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Общество

Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде

Московский Комсомолец вчера в 15:59
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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