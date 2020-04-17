Экономика
BFM.ruЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Футбол
УЕФА определился с датой нового сезона Лиги чемпионов
Финал турнира должен пройти на стадионе "Газпром Арена" Как сообщает испанское издание Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) выбрал дату начала Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Piter.tv 08:20
Здоровье
Как заражалась Россия: история эпидемии коронавируса в стране за 30 секунд
В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны.
НГС55 06:40
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до 30 сентября
Центральный банк России рекомендовал кредиторам не выселять из жилья должников до 30 сентября 2020 года.
Общественное телевидение России 08:39
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Недвижимость
Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин добавил, что в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Профиль вчера в 10:35
Общество
Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустин письмо, в котором попросил включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
Lenta.ru 09:03
Общество
Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов
Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 07:01
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Общество
В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин
Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.
Интерфакс 08:27
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 08:55
Технологии
Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе
3DNews 14 апреля в 12:36
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты
Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:35
Здоровье
Медики Покровской больницы жалуются Беглову и Литвиненко
Работники больницы жалуются на проблемы, вызванные отсутствием координации между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.
МР7.ру вчера в 17:40
Футбол
«Тоттенхэм» просит уволенного Почеттино принять понижение зарплаты
Букмекеры принимают ставки на новый клуб Почеттино Почеттино может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала" Профсоюз игроков отказал АПЛ в вопросе понижения зарплат из-за пандемии коронавируса Клубы АПЛ попросят игроков пойти на понижение зарплаты до 50% Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 06:44
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
Уфа, 17 апреля 2020, 14:19 — REGNUM Двух детей, которые находились вечером на улице, увезли стражи порядка в отдел полиции в Башкирии.
REGNUM 07:19
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Здоровье
В Оренбуржье число заболевших коронавирусом превысило 150 человек
За минувшие сутки, 15 апреля, в Оренбуржье зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Prooren.ru вчера в 06:01
Происшествия
В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
РИА Новости 09:13
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Президент объявил о переносе Парада Победы
SMINEWS в Иванове вчера в 18:12
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие
В США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК 06:00
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
РИА Новости 06:34
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 15 апреля в 07:23