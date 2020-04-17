Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Футбол УЕФА определился с датой нового сезона Лиги чемпионов Финал турнира должен пройти на стадионе "Газпром Арена" Как сообщает испанское издание Sport, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) выбрал дату начала Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Здоровье Как заражалась Россия: история эпидемии коронавируса в стране за 30 секунд В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны. 1

Происшествия Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса. 41

Недвижимость Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% Путин добавил, что в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС. 3,1K

Общество Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей Глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустин письмо, в котором попросил включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. 3

Общество Госдума приняла закон о барах на первых этажах жилых домов Документ, получивший название "закон о наливайках", предполагает введение ограничений на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе. 3

Политика Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 14

Армия и оружие МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2

Футбол «Тоттенхэм» просит уволенного Почеттино принять понижение зарплаты Букмекеры принимают ставки на новый клуб Почеттино Почеттино может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала" Профсоюз игроков отказал АПЛ в вопросе понижения зарплат из-за пандемии коронавируса Клубы АПЛ попросят игроков пойти на понижение зарплаты до 50% Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Здоровье В Оренбуржье число заболевших коронавирусом превысило 150 человек За минувшие сутки, 15 апреля, в Оренбуржье зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 100

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 27

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 297