Финансы
Российская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне
В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
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Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам
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Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
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Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
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Новые кадры со съемок продолжения научно-фантастического боевика "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовали в официальном Twitter-аккаунте фильма.
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