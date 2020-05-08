Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне

В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам

Московский Комсомолец12:10

Банк России готов снижать ключевую ставку гораздо более активно, чем от него ожидают

Коммерсантъ10:01

Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 п.п. на заседании в июне

ПРАЙМ08:40

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п

РБК08:37

ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08:35

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Известия08:29

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п

Интерфакс08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:41, Ашберн

Комментарии

Общество

Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ

Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
ТАСС 14:37
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,7K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
36
Шоу-бизнес

Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

FightTime.ru 15:56
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Политика

Мишустин из больницы провел заседание правительства

В пятницу, 8 мая, Мишустин провел дистанционное заседание кабинета министров, на котором обсуждались вопросы социально-экономического характера.
Петербургский дневник 12:45
8
Спорт

CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:00
3
Политика

Москва ответила на японские инсинуации о Брежневе и Курилах

МИД России прокомментировал инсинуации в СМИ Японии о неких неизвестных ранее высказываниях генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов.
Взгляд.ру 16:58
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
281
Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
136
Общество

В США зафиксирован рекордный уровень безработицы

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.
Политическая Экспертиза 13:31
135
Армия и оружие

Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе

Шестеро военных получили ранения. В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств.
Lenta.ru вчера в 12:41
1
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми переехали на дачу

Как сообщают СМИ, накануне вся семья и вовсе переехала на дачу.
iReactor 11:10
4
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит вчера в 07:11
224
Футбол

ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб

Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.
Бомбардир.ру 13:47
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 16:39
139
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
512
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
27
Футбол

Федун пробудет в больнице около недели

Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.
Спорт-Экспресс 15:00
Политика

Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 15:17
1
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
89
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
219
Здоровье

Врач дал советы, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Комаровский добавил, что хороший иммунитет поможет предотвратить размножение вируса в легких, пишет РИА Новости.
Живая Кубань 10:43
18
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
1,4K
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
13
Гаджеты

Microsoft представила планшет, ноутбук и наушники Surface

Компания Microsoft представила новые устройства – планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, а также наушники Surface Headphones 2 и Surface Earbuds.
UfacityNews.ru 06 мая в 16:09
8
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
2,9K
Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today 08:05
71
Экономика

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 10:47
Кино

Джеймс Кэмерон показал закадровые фото со съемок сиквела «Аватара»

Новые кадры со съемок продолжения научно-фантастического боевика "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовали в официальном Twitter-аккаунте фильма.
Москва 24 13:13
25
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное