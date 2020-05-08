В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.

Общество Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 36

Наука Фульгурит: когда молния ударяет в песок Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.

Политика Мишустин из больницы провел заседание правительства В пятницу, 8 мая, Мишустин провел дистанционное заседание кабинета министров, на котором обсуждались вопросы социально-экономического характера. 8

Политика Москва ответила на японские инсинуации о Брежневе и Курилах МИД России прокомментировал инсинуации в СМИ Японии о неких неизвестных ранее высказываниях генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов.

Общество В США зафиксирован рекордный уровень безработицы Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. 135

Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 224

Футбол ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 139

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 512

Общество Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо» Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей. 27

Футбол Федун пробудет в больнице около недели Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 89

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,4K

Гаджеты Microsoft представила планшет, ноутбук и наушники Surface Компания Microsoft представила новые устройства – планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, а также наушники Surface Headphones 2 и Surface Earbuds. 8