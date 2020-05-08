Финансы
Российская газетаБанк России допустил снижение ключевой ставки в июне
В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты раскритиковали возможное снижение ставки ЦБ: выгодно банкам, а не вкладчикам
Московский Комсомолец12:10
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Комментарии
Политика
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в ютубе запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Политика
«Северный поток-2» расколет Европу, считают в Польше
"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше. Заявление сделал эксперт Камиль Зайончковский в интервью Polskie Radio.
Piter.tv 05:16
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Общество
Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms
В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 06:28
Общество
В Кемерово издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, который позволяет увольнять инфицированных коронавирусом сотрудников.
Территория новостей 12:03
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:41
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
Экономика
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:21
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru вчера в 10:29
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Космос
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника
Пентагон сообщил о новой миссии секретного космического беспилотника X-37B.
Дни24 10:13
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе.
Lenta.ru 06:48
Общество
Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике
7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу
В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00