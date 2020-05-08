В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.

Политика Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в ютубе запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 31

Общество Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко. 132

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K

Общество В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой. 8

Экономика Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.

Кино Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома» Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. 9

Политика Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. 74

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 61

Политика В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.