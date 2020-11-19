ЦБ допустил ускорение падения ВВП РФ в IV квартале до 5% и больше
ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.В источнике
С чего всё началось
ЦБ допустил ускорение падения ВВП РФ в IV квартале до 5% и больше
Падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой индустрии.
Интерфакс04:14
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