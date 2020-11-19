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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ допустил ускорение падения ВВП РФ в IV квартале до 5% и больше

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TatCenter
Lenta.ru
ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

ЦБ допустил ускорение падения ВВП РФ в IV квартале до 5% и больше

Падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой индустрии.
Интерфакс04:14
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Finam.Ru

Треть сбережений россиян абсорбируется фондовым рынком - оценка ЦБР

Finam.Ru09:31
Коммерсантъ

ЦБ: спад экономики в третьем квартале составил 3,6%, по итогам года ожидается –4%

Коммерсантъ05:55
Вести.Ru

Банк России: падение ВВП России может ускориться в IV квартале

Вести.Ru06:43
Lenta.ru

ЦБ предсказал ускорение спада российской экономики

Lenta.ru07:43
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Центробанк предположил ускорение падения ВВП в четвертом квартале с 3,6% до 5%

Новые Известия05:21
ТАСС

В ЦБ допускают спад экономики России в IV квартале 2020 года на 5%

ТАСС04:26
Интерфакс

ЦБ допустил ускорение падения ВВП РФ в IV квартале до 5% и больше

Интерфакс04:14

Reuters: главы МИД ЕС договорились ужесточить санкции против Белоруссии

Как сообщил ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, главы МИД 27 стран ЕС 19 ноября на видеоконференции обсудят новые санкции против Белоруссии, включая возможные новые виды рестриктивных мер и расширение черного списка белорусских чиновников.
Reuters: главы МИД ЕС договорились ужесточить санкции против Белоруссии
ТАСС08:15

Apple выплатит в США $113 млн для урегулирования дела о замедлении старых iPhone

Apple выплатит в пользу США 113 миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений в том, что компания намеренно замедляла работу старых моделей iPhone, чем вводила потребителей в заблуждение, сообщает Bloomberg.
РАПСИ03:06

Главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха после критики жены Пашиняна

Генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший 18 ноября в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за критики слов супруги премьер-министра республики Никола Пашиняна Анны Акопян.
Газета.Ru07:19

Обыски проходят в отдельном батальоне ГИБДД по Воронежской области

"Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников ОБДПС (Отдельный батальон Дорожно-патрульной службы ГИБДД по Воронежской области), в том числе осмотр по месту службы", - сообщила Куликова.
ТАСС08:26

Совфед разрешил задержать экс-министра строительства по делу о хищении 700 млн рублей

Совет Федерации дал согласие на просьбу Генпрокуратуры задержать аудитора Счетной палаты РФ, бывшего министра строительства и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня.
Вечерняя Казаньвчера в 06:24

В Петербурге полиция проводит проверку из-за порванного портрета Путина

Санкт-Петербург, 19 ноября 2020, 12:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проверяют сообщение о том, что депутат Никита Юферев в здании совета муниципального образования «Смольнинское» порвал портрет президента России Владимира Путина.
REGNUM04:37

Суд оправдал начальника ярославской ИК-1 по делу о пытках заключенного

Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника исправительной колонии №1 города (ИК-1) Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.
Ведомости06:25

В Москве скончался народный художник России Сергей Бархин

В 1988-90 годах Сергей Михайлович работал главным художником Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, его трудами были оформлены такие знаменитые оперы, как "Пират", "Борис Годунов", и балет "Ромео и Джульетта".
SM News07:01

В Госдуму внесли законопроект о наказании для интернет-платформ за цензуру российских СМИ

«Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации»,— пояснили авторы.
Коммерсантъ02:28

Суд арестовал замглавы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, а также двух других фигурантов дела - Максима Ана и Владислава Холодкова.
ТАСС10:05