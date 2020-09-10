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Ведомости
Ведомости

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.В источнике
С чего всё началось
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте
 основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомости08:43
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ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАСС07:01
РБК

ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

РБК09:16
Российская газета

ЦБ рассказал, что будет с экономикой при второй волне пандемии

Российская газета07:39
Коммерсантъ

ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году

Коммерсантъ07:15
Вести.Ru

Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

Вести.Ru10:36
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ru06:53
Банки.ру

ЦБ описал наихудший сценарий развития экономики в 2021 году

Банки.ру07:03

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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HUAWEI продолжает развивать AppGallery

AppGallery и экосистема HMS продолжают расти в 2020 году AppGallery теперь покрывает потребности 490 миллионов активных пользователей в месяц (MAU) в более чем 170 странах и регионах.
ITZine.ru09:20

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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