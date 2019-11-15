Экономика
ВедомостиЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия01:26
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