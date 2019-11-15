с чего всё началось

«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.

Киберспорт Valve изменила систему репортов в Dota 2 В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.

Культура Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».

Автоспорт Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.

Теннис Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Энергетика Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом» Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.