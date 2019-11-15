Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей

«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия15 ноября в 01:26

Подробнее о событии

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия15 ноября в 01:26

Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Накануне.Ruвчера в 19:14

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском15 ноября в 04:10

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости15 ноября в 03:59

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК15 ноября в 03:53

СМИ: В России могут начать чеканить 50-рублёвые монеты

Диалог01:12

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru15 ноября в 01:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика

Новый премьер Молдавии летит в Москву

Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
Московский Комсомолец 03:47
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего представителя за хамство

Константин Шишманиди был назначен полпредом губернатора по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску в конце апреля 2018 года.
Победа 26 00:39
Общество

Похолодание придет в Петербург на следующей неделе

На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Невские Новости вчера в 09:11
Экономика

Володин назвал темпы роста российской экономики недостаточными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает существующие темпы роста российской экономики недостаточными для решения задач, стоящих перед страной.
ТАСС 03:05
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Экономика

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Политика

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
РБК 03:51
Гаджеты

В сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11

Индийский дизайнер Nitish Jalota представил своё видение будущего смартфона Samsung Galaxy S11.
ITZine.ru вчера в 05:01
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Политика

Большинство россиян оценили отношения РФ и США негативно

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что подавляющее большинства россиян (85%) негативно оценивают нынешний уровень отношений РФ и США.
Московский Комсомолец 03:36
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Армия и оружие

Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось

Красная весна вчера в 16:00
Политика

В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей

Ранее в воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста.
Взгляд.ру вчера в 10:30
Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

Ранее, 14 ноября, глава украинского МИД заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
Известия 04:12
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Хоккей

Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Телеканал 360° вчера в 21:55
Футбол

Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

RT на русском вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 вчера в 13:30
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
REGNUM вчера в 11:25
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Экономика

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК 03:15
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Политика

Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.
Взгляд.ру вчера в 04:53
Музыка

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда вчера в 10:53
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Названа лучшая докторская колбаса

По итогам проверки, к покупке рекомендована докторская колбаса марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».
Lenta.ru 00:00
Политика

С экс-главы Украины Порошенко могут снять неприкосновенность — Портнов

Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке направлен для одобрения проект документа о снятии с экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности, сообщил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.
REGNUM 04:11
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