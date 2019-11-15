Экономика
ВедомостиЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
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Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
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Результаты опроса ВЦИОМ показали, что подавляющее большинства россиян (85%) негативно оценивают нынешний уровень отношений РФ и США.
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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
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Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось
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На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
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Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
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Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу
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Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
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В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ
На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
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В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
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По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
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Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.
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С экс-главы Украины Порошенко могут снять неприкосновенность — Портнов
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