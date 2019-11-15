Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей

«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
Читать в источнике
Комментировать262
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия01:26

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правда08:13

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском04:10

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru01:01

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК03:53

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru03:16

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия01:26

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Происшествия

Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне

Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.
Слово и Дело 18:32
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
РИА Новости 17:17
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10

Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
The GEEK вчера в 07:44
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 11:09
Происшествия

CNN: полиция установила личность стрелка в школе в Калифорнии

ТАСС вчера в 22:58
Культура

К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии

К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Vologda-poisk.ru 02:10
Футбол

Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
Чемпионат 20:20
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Общество

Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
РБК 15:28
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Спорт

Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске

Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
РИА Новости 09:53
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 06:06
Экономика

Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.
Известия 18:17
Общество

«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
REGNUM 03:01
Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Телеканал 360° 18:28
Политика

Трамп помиловал двух американских военных

Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.
RT на русском 20:02
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Футбол

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро

Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Bethub.org вчера в 15:38
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Экономика

Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год

Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Piter.tv 14:22
Армия и оружие

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы «Калибров».
Взгляд.ру 20:20
Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС 19:35
Наука

Ученые объяснили нелюбовь людей к брокколи

Как стало известно 7-region.com, ученые выяснили, почему некоторые люди не переносят горечь продуктов.
7 регион 14:31
Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Автоновости дня 13 ноября в 09:04
Общество

В Венеции ожидается новый пик наводнения

Страна Советов on-line 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное