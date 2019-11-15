Экономика
ВедомостиЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия01:26
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Происшествия
Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне
Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной
Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10
Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Футбол
Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Общество
Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января
Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Спорт
Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске
Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Экономика
Dow Jones обновил исторический максимум
Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.
Общество
«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order
Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров
Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Политика
Трамп помиловал двух американских военных
Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро
Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Экономика
Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год
Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Армия и оружие
Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»
Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы «Калибров».
Наука
Ученые объяснили нелюбовь людей к брокколи
Как стало известно 7-region.com, ученые выяснили, почему некоторые люди не переносят горечь продуктов.
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Общество