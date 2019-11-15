с чего всё началось

«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.

Происшествия Картины Рембрандта попытались украсть в Лондоне Какие именно полотно пытались украсть злоумышленники не уточняется. Известно, что всего на выставке представлено 35 картин Рембрандта.

Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Гаджеты Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10 Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Общество Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Спорт Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.

Экономика Dow Jones обновил исторический максимум Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.

Музыка Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.

Политика Трамп помиловал двух американских военных Президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осуждённых за военные преступления в Афганистане.

Футбол Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.