с чего всё началось

«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Хоккей «Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Армия и оружие России подсказали способ захвата Прибалтики Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.

Происшествия СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым Как молодой человек рассказал главе СКР Александру Бастрыкину, заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова не понравился лектору, и слушателя насильно вывели из аудитории.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Армия и оружие Die Welt признал автомат Калашникова «смертоноснее» бомб и ракет Немецкое издание Die Welt посвятило статью самому знаменитому в мире русскому авитомату АК, приурочив ее к 100-летию со дня рождения изобретателя этого оружия Михаила Калашникова, которое отметили 10 ноября.

Общество Суд Испании закрыл дело против украинского бизнесмена Фирташа Следственный суд Барселоны закрыл уголовные дела в отношении 20 человек, которые подозревались в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности, среди них фигурировало имя украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Политика Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.