Экономика
ВедомостиЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известиявчера в 01:26
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Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Хоккей
«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым
Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу АО «Укрэксимбанк» Александра Гриценко, сообщает «Прямой».
Происшествия
На военных складах в Харьковской области произошли взрывы
На военных складах в Балаклее Харьковской области в пятницу произошли взрывы, четыре человека пострадали.
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Сирии выросло до 18
Число погибших при взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии выросло до 18. Об этом 16 ноября сообщило агентство «Анадолу».
Происшествия
СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым
Как молодой человек рассказал главе СКР Александру Бастрыкину, заданный им вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова не понравился лектору, и слушателя насильно вывели из аудитории.
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Армия и оружие
Die Welt признал автомат Калашникова «смертоноснее» бомб и ракет
Немецкое издание Die Welt посвятило статью самому знаменитому в мире русскому авитомату АК, приурочив ее к 100-летию со дня рождения изобретателя этого оружия Михаила Калашникова, которое отметили 10 ноября.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Общество
Суд Испании закрыл дело против украинского бизнесмена Фирташа
Следственный суд Барселоны закрыл уголовные дела в отношении 20 человек, которые подозревались в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности, среди них фигурировало имя украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Происшествия
Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков
Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.