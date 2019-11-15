Экономика
RT на русскомВ ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия01:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней
Коллекция карликовых свиней уничтожена в зоопарке "Сказка" в Крыму из-за претензий местных ветеринаров, заявил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
Политика
В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе
Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.
Политика
Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности
Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Экономика
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Происшествия
Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Экономика
Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики
Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Политика
Путин считает, что приезд Трампа на 9 Мая в Москву был бы правильным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на юбилейные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в период предвыборной кампании был бы правильным.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Общество
Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»
Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Гаджеты
Motorola представила складной Razr
По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Политика
Нарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
Армия и оружие
ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29
Спорт
Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени
Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.