Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».
Читать в источнике
Комментировать214
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия01:26

Подробнее о событии

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском04:10

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости03:59

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия01:26

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru03:16

ЦБ рассказал, выпустят ли 50-рублевую монету

Российская газета03:04

ЦБ: безналичный оборот в 2019 превысит 65%

Газета.Ru02:38

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

В крымском зоопарке уничтожили карликовых свиней

Коллекция карликовых свиней уничтожена в зоопарке "Сказка" в Крыму из-за претензий местных ветеринаров, заявил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
РИА Новости 06:56
Политика

В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе

Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.
Life.ru вчера в 22:50
Политика

Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
ТАСС 06:28
Футбол

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском вчера в 11:57
Экономика

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Происшествия

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург 02:45
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Экономика

Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Коммерсантъ 13 ноября в 10:18
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Политика

Путин считает, что приезд Трампа на 9 Мая в Москву был бы правильным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на юбилейные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в период предвыборной кампании был бы правильным.
Экономика сегодня вчера в 15:23
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Газета.Ru 00:29
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Армия и оружие

Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС вчера в 04:20
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Гаджеты

Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Хайтек+ вчера в 03:10
Политика

Нарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
Российская газета 06:17
Армия и оружие

ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29

Военное обозрение 05:43
Спорт

Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени

Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Советский спорт 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное