с чего всё началось

«Ведомости» направили запрос в Центробанк. Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.

Шоу-бизнес Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым Бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров насчет его новой пассии, переведя стрелки на Леру Кудрявцеву.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Единоборства Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.

Теннис Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир ATP Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере выиграл итоговый турнир года, в финале в 3-х сетах переиграв австрийца Доминика Тима - все решил нервный тайбрейк.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Гаджеты Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Происшествия В Гонконге протестующие подожгли мост около университета Радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост возле кампуса Политического университета, говорится в заявлении полиции.