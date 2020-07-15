с чего всё началось

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Экономика Киевский отель «Днепр» ушёл с молотка по цене в 14 раз выше первоначальной Стоимость комплекса, по словам политика, превысила все ожидания — 1 млрд 111 млн гривен ($40,94 млн по текущему курсу), что почти в 14 раз выше первоначальной цены.

Гаджеты В сеть слили карту релизов чипов Qualcomm Сегодня в сеть слили план релизов будущих процессоров компании.

Единоборства Уроженец Чечни Чимаев одержал победу в дебютном поединке в UFC В поединке предварительного карда свой дебютный поединок под эгидой UFC провел уроженец Чечни Хамзат Чимаев.

Общество Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК). 5

Политика NYT: власти США планируют запретить въезд членам компартии Китая Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям въезда в страну, пишет The New York Times (NYT). 17

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 100

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым». 6,2K

Гаджеты Мобильные процессоры Intel Tiger Lake будут представлены 2 сентября Компания Intel начала рассылать журналистам со всего мира приглашение на закрытое онлайн-мероприятие, которое она собирается провести 2 сентября этого года.