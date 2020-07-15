Экономика
ТАССЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ruвчера в 14:29
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Игры
Activision уволила еще одного кастера Call of Duty после расследования обвинений
Activision и Боу не сообщили официальную причину такого решения, однако информация об увольнении появилась после внутреннего расследования компании обвинений в неподобающем поведении сотрудников.
CyberSport.ru 14 июля в 17:45
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
Ранее по поводу смертельного ДТП с участием Ефремова высказался актер Иван Охлобыстин.
НТВ 02:15
Спорт
Вячеслав Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения главы РУСАДА Юрия Гануса в коррупции.
Чемпионат 18:00
Общество
Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь вчера в 06:12
Происшествия
На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам
По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет.
Piter.tv 06:17
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Происшествия
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
РИА Новости 18:05
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Общество
В Госдуме предложили ввести штрафы за отказ удалять с сайтов данные
Парламентарии предлагают установить штрафы в размере до 15 млн рублей за невыполнение требований — речь идет о повторном игнорировании требований юрлицами.
REGNUM 04:05
Шоу-бизнес
Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки
Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.
Lenta.ru 18:27
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Происшествия
На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска
Сахалин.Инфо 05:06
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Политика
Глава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»
Власти США пренебрегает правом и суверенитетом Европы, вводя ограничительные меры по отношению к проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Радио Sputnik 10:26
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Армия и оружие
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31
Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
Российская газета 08:15
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
Армия и оружие
Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании
Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
Российская газета 03:43
Энергетика
ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46