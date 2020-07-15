Экономика

ТАССТАССЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили
 в ЦБ.
Утро.ruвчера в 14:29

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Банк России допускает временное повышение цен

Газета.Ru14:31

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Известиявчера в 11:30

В Центробанке предупредили о росте цен в России

URA.Ruвчера в 12:31

ЦБ допускает временное повышение цен на услуги и непродовольственные товары

Коммерсантъвчера в 12:22

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Комсомольская правдавчера в 12:18

Россиян предупредили о росте цен

Lenta.ruвчера в 13:07

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

ТАССвчера в 11:02
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Игры

Activision уволила еще одного кастера Call of Duty после расследования обвинений

Activision и Боу не сообщили официальную причину такого решения, однако информация об увольнении появилась после внутреннего расследования компании обвинений в неподобающем поведении сотрудников.
CyberSport.ru 14 июля в 17:45
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Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Газета.Ru 17:29
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Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

Ранее по поводу смертельного ДТП с участием Ефремова высказался актер Иван Охлобыстин.
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Спорт

Вячеслав Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения главы РУСАДА Юрия Гануса в коррупции.
Чемпионат 18:00
Общество

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь вчера в 06:12
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Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн

Вести.Ru 17:50
Происшествия

На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам

По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет.
Piter.tv 06:17
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
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Происшествия

Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II

Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.
РИА Новости 18:05
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Общество

В Госдуме предложили ввести штрафы за отказ удалять с сайтов данные

Парламентарии предлагают установить штрафы в размере до 15 млн рублей за невыполнение требований — речь идет о повторном игнорировании требований юрлицами.
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Шоу-бизнес

Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки

Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.
Lenta.ru 18:27
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Кино

Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»

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На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска

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Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
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Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

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Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
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Политика

Глава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»

Власти США пренебрегает правом и суверенитетом Европы, вводя ограничительные меры по отношению к проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
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Лукашенко предложил закрепить требование службы в армии для президента

Газета.Ru 14:17
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
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Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»

Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
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Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

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Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
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Армия и оружие

Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании

Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
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ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
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