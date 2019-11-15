с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Происшествия ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье Сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотических средств в Подмосковье.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Финансы Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Происшествия В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.

Финансы Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

Общество Киселев назвал закон о виноделии в России революцией Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.

Происшествия В Калифорнии произошла массовая стрельба Причины произошедшего пока не установлены. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии на юге района Фресно.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Общество Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров Очередной циклон, который ожидается на Сахалине в ночь на вторник, вызовет шторм с высотой волн более 4 метров в Татарском проливе, информирует региональный главк МЧС России.