Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
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