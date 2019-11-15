с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

Экономика Российские ТЦ отмечают рост посещаемости По итогам 45-недели, начиная с начала 2019 года, в Москве и Санкт-Петербурге рост Shopping Index составил 3%, в Екатеринбурге – 1%. В целом по России показатель увеличился на 2,2%. Эксперты Watcom предполагают, что нынешний растущий тренд продолжится до конца года.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Политика Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы», — заверил он.

Экономика Ивановская область по итогам 9 месяцев заняла 88% рынка текстиля в России Ивановская область по выпуску текстильной продукции, по данным 9 месяцев работы нынешнего года, занимает порядка 88% общероссийских объемов производства хлопчатобумажных тканей, сообщил журналисту РИА Новости губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Транспорт В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.

Общество Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.