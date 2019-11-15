Экономика
Газета.RuЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия01:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Общество
Врач назвал причину некроза у блогера с «руками-базуками»
Блогер Кирилл Терешин, известный в сети как "руки-базуки", делал себе инъекции с вазелином, что привело к некрозу тканей.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Общество
Замглавы ФСИН не будет давать устных комментариев из-за стыда за преступления коллег
Замдиректора ведомства считает, что «изменение формата — это по большому счету к лучшему».
Экономика
Российские ТЦ отмечают рост посещаемости
По итогам 45-недели, начиная с начала 2019 года, в Москве и Санкт-Петербурге рост Shopping Index составил 3%, в Екатеринбурге – 1%. В целом по России показатель увеличился на 2,2%. Эксперты Watcom предполагают, что нынешний растущий тренд продолжится до конца года.
Политика
На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
На Кубани с 2020 года зарплата бюджетников увеличится на 3,8%
С 1 января 2020 года зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%. На это в бюджете предусмотрели более 2,2 млрд рублей.
Политика
Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше
«Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны и будете покупать памперсы», — заверил он.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Экономика
Ивановская область по итогам 9 месяцев заняла 88% рынка текстиля в России
Ивановская область по выпуску текстильной продукции, по данным 9 месяцев работы нынешнего года, занимает порядка 88% общероссийских объемов производства хлопчатобумажных тканей, сообщил журналисту РИА Новости губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Футбол
Президент ФНЛ изучит слова Талалаева про судейство в матче с «Ротором»
Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о судействе в матче 23-го тура против «Ротора».
Общество
Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов
Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.